Giorgia Soleri ha condiviso via social una lettera che sua madre le avrebbe scritto prima della sua partecipazione a Pechino Express.

Giorgia Soleri è sempre stata riservata per quanto riguarda la sua vita privata ma nelle ultime ore, via social, lei stessa ha voluto condividere con i fan una commovente lettera che sua madre ha voluto scriverle prima della sua partecipazione a Pechino Express. La modella ha dedicato il suo ultimo tatuaggio proprio alla mamma, che le è stata accanto anche nei momenti più difficili.

“Cara Giorgia, quando mi hai detto che avresti partecipato a Pechino Express, mi è balenato per la mente il dubbio che forse sarebbe stato troppo difficoltoso per te, per come stai. Ma è durato solo un attimo questo pensiero. E mi sono venute in mente tutte le sfide che la vita ti ha messo davanti, forse troppe, e di come elegantemente le hai superate”, le ha scritto la madre, e ancora: “Sei la persona più caparbia che conosco, un capricorno lanciato verso l’obiettivo, e anche se dovessi avere qualche momento di sconforto e di cedimento, so che riuscirai a superarlo e a farlo diventare un punto di forza! sei la bomba dai mille progetti e dalle 1000 risorse.”

Giorgia Soleri: la lettera della madre

Giorgia Soleri ha un rapporto speciale con sua madre Loredana, e lei stessa ha condiviso via social in queste ore una commovente lettera che la donna le ha scritto prima della sua partecipazione a Pechino Express. In suo onore la modella e attivista si è fatta invece tatuare su una mano la scritta “la mamma” con la sua calligrafia.

In tanti sui social hanno lodato le parole di sua madre Loredana e hanno espresso la loro commozione, mentre nell’epilogo del messaggio si legge: “Daje dentro, baby! Sei più tosta di quello che ora credi. E comunque vada, tu sei la mia vincitrice!!! Ti voglio bene! Loredana la mamma”. Giorgia Soleri ha numerosi tatuaggi e molti di questi sono dedicati alle persone più importanti della sua vita.

