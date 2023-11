Protagonista sui social Giorgia Soleri che parlando con i suoi fan ha raccontato alcuni “ritocchi” estetici fatti in passato.

Dopo aver colpito tutti col travestimento di Halloween, Giorgia Soleri è tornata a parlare sui social con i suoi fan raccontando diversi aneddoti legati alla sua attualità ma anche ad alcune ipotesi future in ottica di “ritocchi” estetici.

Giorgia Soleri e i ritocchi

In una box di domande con i fan in un momento di influenza, la Soleri ha risposto a tantissime curiosità. Prima di tutto ha sottolineato che il suo malessere non sia derivato da una possibile positività al Covid avendo fatto diversi tamponi. Poi, ecco le domande sull’amore e sulla vita ma anche quelle sulla chirurgia estetica.

A chi le ha chiesto se avesse fatto dei ritocchi, Giorgia ha risposto: “Non so se possono considerarsi ritocchi estetici il laser per togliere un piccolo angioma vascolarizzato sulla punta del naso e il botox ai masseteri che però ha il solo scopo di rilassare il muscolo essendo costantemente contratto, non ha risvolti estetici. Sono gli unici “ritocchi” che ho fatto”.

In futuro, però, qualcosa potrebbe esserci per sua stessa ammissione: “In futuro vorrei provare a fare la biorivitalizzazione (che in parole molto povere è una bomba di idratazione per la pelle) ma non ho in programma al momento di fare ritocchi che modifichino i connotati, anche se solo minimamente”.

Simpatica anche la questione sul vestito di Halloween che ha fatto scalpore per via della scollatura: “Dove l’ho trovato? Il costume da Catwoman l’ho trovato in un sexy shop. Si trovano outfit meravigliosi, provare per credere!”, ha risposto l’influencer.

Di seguito anche un post Instagram dell’attività e influencer col suo abito per Halloween:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG