Tanto apprezzata e amata per la sua musica, Elodie è stata “inseguita” da due fan in auto. Ecco come ha reagito.

Spesso al centro di diverse polemiche riguardo il suo modo di porsi e di fare musica, Elodie vanta un ampio pubblico. Moltissimi, infatti, sono i fan che la amano e che sarebbero disposti a tutto per lei. Anche inseguirla con l’auto per cantare accanto a lei una piccola strofa di un suo successo. Vedere per credere cosa è accaduto in queste ultime ore…

Elodie inseguita da due fan: il video

Come detto, spesso al centro dell’attenzione non solo per la sua musica, questa volta Elodie si è trovata a fare i conti con chi, evidentemente, ama davvero lei e le sue canzoni. La cantante, ospite nella seconda puntata dei Live di X Factor, oltre alla performance sul palco è stata autrice di un’altra. In auto…

Ebbene sì, perché probabilmente dopo la sua esibizione, tornando a casa con la vettura è stata inseguita da due fan che, al semaforo, l’hanno affiancata con la loro auto.

Nessuna cattiva intenzione. Anzi. I due l’hanno omaggiata per strada dopo averla appunto “inseguita” e hanno iniziato a cantare il brano “Due”.

Quale è stata la reazione dell’artista? Forse in un primo momento un po’ di spavento ma poi, come si vede in un video diventato presto virale, la donna ha colto l’occasione per canticchiare con loro e ringraziare con la mano. Le immagini sono presto diventate di dominio pubblico portando tantissimi utenti e fan a congratularsi ancora con Elodie e, va detto, anche con i due pazzi fan.

Di seguito anche il post di un utente su X con le immagini dell’accaduto:

