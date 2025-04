Giorgia: “Quando succederà, dovrò smettere di cantare”

La nota cantante Giorgia si è raccontata a tuttotondo nel podcast di Alessandro Cattelan, ‘Supernova’: tra musica, futuro e tv.

Fa parlare non solo per Sanremo 2025, ma anche per la sua vita sentimentale con Emanuel Lo. Stiamo ovviamente facendo riferimento alla bravissima cantante Giorgia che in queste ore è stata protagonista nel podcast di Alessandro Cattelan, ‘Supernova’. Nel corso dell’intervista, la donna ha parlato ovviamente di musica ma anche della sua esperienza in tv.

Giorgia: i retroscena su Sanremo 2025 e la sua canzone

Ospite del podcast di Alessandro Cattelan, ‘Supernova’, Giorgia ha affrontato con grande simpatia e naturalezza tantissimi argomenti. Non sono mancati dei passaggi legati a Sanremo 2025 e alla sua canzone ‘La cura per me’ scritta anche da Blanco. “È stato un processo ricco di momenti”, ha esordito in merito al brano. “Il pezzo mi è arrivato cantato da Blanco, non era ancora completo ma la sua interpretazione era forte”.

La cantante ha spiegato che la prima volta che ha sentito la canzone ha pianto. “La prima volta che ho provato a cantarla mi sono accorta che la canzone c’era; era da tanto che cercavo una canzone che mi emozionasse così”.

Giorgia ha quindi spiegato nello specifico il lavoro fatto per adattare al meglio il brano al suo stile e il lavoro è poi stato palese agli occhi e soprattutto alle orecchie di tutti. “Io volevo finirla dando uno spiraglio, poi ho lavorato sull’inciso. Ho cambiato un po’ di note per allungarle e poi ho aggiunto l’acuto tanto caro”.

“Smetterò quando…”

Proprio in merito alla questione acuto, Giorgia, rispondendo ad una domanda diretta di Cattelan sul fatto dell’ansia prima di tale gesto tecnico canoro, ha spiegato: “Se penso all’acuto mentre sto cantando? No, grazie al cielo no. Quando mi succederà quello, dovrò smettere. Un po’ di tensione però c’è, sì”.

Curiosità anche su X Factor, dove la cantante è conduttrice. L’artista ha spiegato che spera di essere ancora al timone del talent: “Mi piacerebbe farlo una seconda volta magari con meno ansia della prima. Comunque ci sarà e me lo vorrei godere un pochino di più”, ha detto.