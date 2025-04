Ex Amici in ospedale dopo un incidente: cosa è successo

Attrice e conduttrice, in molti la ricordano anche per la sua partecipazione ad Amici. Incidente per l’ex volto del programma di Canale 5, Zita Fusco.

L’edizione in corso di Amici sta facendo molto discutere a causa dei guanti di sfida al Serale. Ma il talent di Canale 5, adesso, fa parlare in modo indiretto per un’altra vicenda. Un ex volto del programma, infatti, ha avuto un particolare incidente che l’ha obbligato ad andare in ospedale. Stiamo parlando di Zita Fusco, oggi conduttrice e attrice.

Ex Amici Zita Fusco: l’incidente con un gatto

In tanti la ricorderanno per la sua partecipazione ad Amici anni fa quando si chiamava ancora Saranno Famosi. Ora la donna è una affermata conduttrice e attrice. Stiamo parlando di Zita Fusco che a Il Piccolo ha raccontato una spiacevole disavventura vissuta che l’ha portata persino a finire in ospedale. L’ex volto del talent di Canale 5 è stata vittima di un incidente che ha coinvolto… un gatto.

A Milano, a quanto pare, la Fusco, 48 anni, ha dovuto fare i conti con un gatto che le sarebbe letteralmente caduto addosso dal terzo piano mentre lei si trovava in coda davanti a una pasticceria. La Fusco ha raccontato di aver percepito “un dolore forte” e che a tratti abbia avuto anche problemi alla vista dopo il duro impatto.

Come sta ora

Secondo le ricostruzioni, il gatto, probabilmente mentre camminava lungo una finestra o un balcone, avrebbe perso l’equilibrio salvo poi cadere nel vuoto sui passanti finendo, appunto, in testa alla Fusco. Ma come sta la donna adesso? “Poteva andarmi peggio”, ha detto dopo aver precisato di aver subito un trauma cranico e aver ricevuto una prognosi di tre giorni. “Se il gatto avesse avuto le unghie fuori, sarebbero stati guai seri”, ha spiegato ancora l’ex volto di Amici, o meglio, di Saranno Famosi.