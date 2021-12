Gigi D’Alessio positivo al Covid-19 (video)

Anche Gigi D’Alessio è risultato positivo al Covid-19. Il cantautore napoletano, che sta bene, salterà l’impegno sul palco de ‘L’Anno che verrà’, lo show di Capodanno, in onda, domani sera, per tutta la notte, in diretta da Terni, su Rai 1 con la confermata conduzione di Amadeus.

Ciao a tutti, purtroppo anch’io sono a casa con il covid. Fortunatamente sto bene, farò la quarantena aspettando il nuovo anno, e non potrò essere al capodanno di Rai Uno come da programmi… lo seguirò da casa! Vi faccio i miei auguri di buon anno e vi auguro una buona vita.

In un video, il cantante, ha, poi, spiegato l’iter per cui ha dovuto rinunciare alla partecipazione allo show:

Dopo cinque tamponi antigenici risultati tutti negativi, ho fatto il tampone molecolare ed è risultato positivo. Ho una carica virale bassissima, forse perché sono vaccinato.

L’interprete, impegnato con la seconda stagione di ‘The Voice Senior’, ha ricevuto, nel giro di poche ore, gli attestati di stima e affetto da amici e colleghi: da Salvatore Esposito di ‘Gomorra’ a Nek, a Sandra Milo (“Che tu possa negativizzarti presto! I miei migliori auguri di pronta guarigione!”) passando per Nunzia De Girolamo, Shade, Ivan Granatino, Franco Ricciardi, Fiorella Mannoia. Gli auguri di una pronta guarigione.