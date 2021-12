Max Giusti: “Sono stato lontano dalla famiglia, tutti contagiati dal Covid”

In un periodo di boom di contagi, Max Giusti ha voluto raccontare, sul proprio account Instagram, l’esperienza personale con il Coronavirus. Il conduttore, impegnato nelle registrazioni della nuova stagione di ‘Guess My Age’, l’access prime time di Tv8, ha dovuto allontanarsi dalla famiglia risultata positiva Covid-19.

Il capofamiglia, però, ha adottato una serie di teneri accorgimenti per stare accanto alla moglie ed i figli senza contrarre la malattia.

Ha affidato, quindi, ai social, le immagini più esemplificative dell’isolamento da chi vuole bene:

Mi sento solo ora di raccontarvi quanto duro è stato dover stare lontano dalla mia famiglia, tutti contagiati dal covid! rientrare dal lavoro a Milano e non poterli abbracciare, non poterli aiutare tranne che per portargli la spesa, andare a chiacchierare un po’ con loro dovendo stare a distanza dietro un vetro, non potergli stare vicino come avrei voluto nei giorni delle feste di Natale, dover dormire a Roma in albergo … per me è stata molto difficile ! So che è accaduto e che purtroppo sta accadendo a molte famiglie, il mio augurio è che presto nessuno debba più vivere queste sensazioni. Non voglio mai più stare separato dalla mia famiglia che è la cosa più importante che ho! Grato che tutto questo sia finito!