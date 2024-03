Spunta il nome di Gigi D’Alessio tra i papabili alla conduzione del Festival di Sanremo 2025. L’indiscrezione sul cantante.

Chi ci sarà alla conduzione del Festival di Sanremo 2025? Dopo l’addio di Amadeus è partito il toto nomi e nelle ultime ore pare essere diventata caldissima la pista che porterebbe a Gigi D’Alessio. Il cantautore napoletano sarebbe balzato in pole position per prendere il posto dell’uscente presentatore.

Gigi D’Alessio conduttore di Sanremo 2025? Cosa filtra

Secondo quanto si apprende da Il Fatto Quotidiano, il nome a sorpresa tra i tanti che sono stati fatti in questi giorni per il post Amadeus sarebbe quello del cantante, ora giudice a The Voice.

“In queste ore è spuntato un nome che spariglia e (forse) tutto si piglia. The Real G. Chi è? Gigi D’Alessio. Cantautore, musicista, conduttore di svariati speciali Rai e Mediaset”, si legge su Il Fatto. “Molti amici nel mondo della musica, molti coloro che salirebbero volentieri su quel palco con lui, alla destra non dispiace. Friends & Partners, peraltro, con Baglioni ha fatto molto bene. Unica cosa, parebbe che i vertici Rai siano decisi a separare conduzione e direzione artistica. Ma c’è da scommettere che D’Alessio accetterebbe solo il pacchetto completo. Voci, rèfoli di vento. Presto per decidere? Affatto, anzi è bene spicciarsi che il tempo per organizzare il Festival non è mai abbastanza”.

Gli altri nomi

Al netto del nuovo rumor su D’Alessio, Il Fatto ha ripreso la lista dei possibili altri candidati. Tra questi ci sarebbe anche Milly Carlucci che “potrebbe essere un’opzione anche se la conduttrice balla volentieri nelle piste sue e pare strano si voglia sottoporre a un tale rischio”.

E poi ecco anche Paolo Bonolis che per Il Fatto sarebbe “un ritorno, un conduttore magistrale, ma niente di nuovo”.

Infine la pista Alessandro Cattelan: “Anche lui in lista, è quello che almeno dal punto di vista musicale sembra promettere meglio”.

Insomma, staremo a vedere chi ci sarà al timone di Sanremo 2025.

Di seguito anche un recente post Instagram del cantautore napoletano:

