La splendida modella Cristina Buccino è stata operata in queste ore. L’annuncio sui social con tanto di foto sul lettino della struttura.

Era sparita da qualche settimana dai social e ora si è scoperto anche il motivo. Cristina Buccino è stata operata in ospedale a causa di una problematica fisica che le impediva di camminare bene. A renderlo noto la stessa bellissima modella e volto tv con una storia su Instagram ancora dal lettino della struttura medica.

Cristina Buccino operata: come sta

Seguitissima sui social e sempre impegnata in diversi shooting fotografici, la Buccino era sparita da Instagram da qualche tempo con il suo ultimo post che risaliva allo scorso 16 febbraio. Nessuno, in realtà, si era particolarmente insospettito ma l’assenza della donna da Instagram nascondeva un motivo serio.

La modella, infatti, ha spiegato oggi di aver subito un’operazione importante per risolvere un problema fisico che le stava impedendo di camminare bene.

“Ciao ragazzi, eccomi qui! Mi sono assentata negli ultimi due mesi perché non sono stata bene: ho avuto un problema alla schiena”, ha detto la bellissima Cristina. “Un’ernia espulsa molto dolorosa che ha ostruito il nervo sciatico della gamba sinistra non permettendomi di camminare bene“.

Per fortuna, a quanto si apprende, l’operazione subita è andato bene: “Stamattina ho fatto l’intervento, che è andato benissimo. Tra pochi giorni tornerò alla mia vita di sempre… Non vedo l’ora!”.

Nelle sue parole, anche un messaggio di ringraziamento a chi si è occupata della sua salute: “Colgo l’occasione per ringraziare il dottor Nicola Marotta e la sua equipe per essersi presi cura di me con professionalità, dedizione e affetto. Grateful”, ha concluso la donna.

A questo punto la speranza è rivederla super attiva come sempre sui social, tra allenamenti spesso documentati, e shooting vari. In bocca al lupo Cristina!

Di seguito anche l’ultimo post Instagram pubblicato dalla donna prima dell’intervento:

