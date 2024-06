L’opinionista e ballerino Gianni Sperti pronto come tronista per la nuova edizione di Uomini e Donne? La sua risposta.

Gianni Sperti è una delle figure più riconoscibili di “Uomini e Donne“. L’opinionista ha recentemente condiviso, in un’intervista con il magazine ufficiale del programma, alcune riflessioni sul suo potenziale ruolo come partecipante nel famoso dating show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi.

La possibilità che l’ex ballerino possa apparire come cavaliere nel parterre over o addirittura come tronista ha suscitato grande curiosità tra i fan. Ecco la sua risposta.

Gianni Sperti come tronista a Uomini e Donne: la risposta

Nonostante il programma sia attualmente in pausa, come riportato da Comingsoon.it, i protagonisti continuano a essere al centro dell’attenzione mediatica.

Durante un’ intervista, Sperti ha espresso i suoi pensieri sulla possibile partecipazione come cavaliere o tronista: “Non succederà mai, spero, perché non so gestire bene i miei sentimenti, ma di sicuro preferirei essere tronista“.

Aggiunge, inoltre: “Sarei una spugna e non potrei che migliorare. Un’intesa solamente fisica mi annoierebbe.”

Queste parole rivelano un lato sensibile e riflessivo dell’opinionista, il quale sembra preferire una connessione emotiva e intellettuale piuttosto che solo fisica.

I top e flop della scorsa edizione di “Uomini e Donne”

Durante l’intervista, Gianni Sperti ha anche condiviso le sue impressioni sull’ultima stagione di “Uomini e Donne“. Ha rivelato quale è stato per lui il momento più bello e quello che invece gli è piaciuto di meno.

“Il momento più bello di questa stagione è stata la scelta di Alessandro con la signora Maria Teresa. Mi sono emozionato,” ha detto l’ex ballerino.

Questo episodio ha toccato particolarmente l’opinionista, dimostrando che l’amore può sbocciare a qualsiasi età e che ogni storia ha il suo valore unico.

D’altra parte, Sperti non ha esitato a parlare dei momenti meno piacevoli della stagione: “Due episodi mi hanno sconcertato: la scoperta della falsità di Mario Cusitore e le offese pesanti che Aurora ha rivolto a Cristina.”

