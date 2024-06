Enrico Papi svela i suoi piani per presentare un brano al Festival di Sanremo 2025: presto la chiamata a Carlo Conti.

Enrico Papi, noto conduttore televisivo, ha recentemente condiviso le sue riflessioni sulla conduzione e la musica, delineando una sua possibile partecipazione a Sanremo 2025.

In una recente intervista riportata da Fanpage.it, ha inoltre annunciato il suo ritorno alla televisione con un nuovo programma “Tilt“.

La proposta di Enrico Papi per Sanremo 2025

Oltre al ritorno in televisione, Enrico Papi ha rivelato il suo sogno di partecipare al Festival di Sanremo 2025 con una canzone.

“Voglio mandare un messaggio a Carlo Conti: gli proporrò un pezzo per Sanremo 2025. Lo farò veramente, ma non posso dirle con chi“, ha dichiarato enigmaticamente.

Il conduttore ha ricordato come già nel 2016 avesse pianificato di partecipare a Sanremo con Fabio Rovazzi, ma il progetto non si concretizzò perché l’influencer non si sentiva pronto.

Questa nuova aspirazione di Papi riflette il suo desiderio di esplorare nuove frontiere artistiche, pur mantenendo un piede fermo nel mondo della conduzione televisiva.

Il ritorno in televisione

Dopo il flop del programma “La Pupa e il Secchione“, Enrico Papi si prepara a tornare sul piccolo schermo con un nuovo show intitolato “Tilt“.

Il titolo è un acronimo di “Tieni Il Tempo” e sarà la sigla del programma che andrà in onda su Italia 1. “Ho coinvolto Peppe Vessicchio, Elisabetta Canalis, Paolo Noise e Marco Mazzoli di Radio 105“, ha raccontato il conduttore, anticipando che lo show sarà trasmesso dopo gli Europei di calcio.

Il nuovo programma è stato registrato diversi mesi fa ed è in programma nel palinsesto estivo di Italia 1. “L’estate una volta era un periodo in cui si faceva televisione“, ha commentato Papi, spiegando che la decisione di trasmetterlo in estate non è partita da lui ma va rispettata.

“La voglio vivere come uno stimolo. Il programma è stato presentato a Mediaset e accettato. Se non fosse piaciuto, Tilt sarebbe stato fermato mentre si registrava. Sarà il pubblico a giudicare“, ha concluso.

