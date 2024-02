Coreografia e studio in delirio per Gianni Sperti. A Uomini e Donne, l’opinionista si è scatenato con ‘Sinceramente’ di Annalisa.

Non solo le vicende del trono classico e di quello over. A Uomini e Donne è stato tempo di ballare sulle note di ‘Sinceramente‘ di Annalisa. A far danzare tutti Gianni Sperti che si è scatenato con una coreografia che ha coinvolto tutto lo studio e anche il mondo del web.

Gianni Sperti scatenato a Uomini e Donne

Nel pomeriggio di Canale 5, durante la puntata di Uomini e Donne è stato il momento di un ballo tra i presenti. Come sottofondo è stata messa la canzone ‘Sinceramente’ di Annalisa, portata al recente Festival di Sanremo.

Un brano che ha visto appunto Gianni Sperti scatenarsi. Ad accorgersi della gioia dell’opinionista nell’ascoltare e ballare a ritmo di musica è stata Maria De Filippi che, concluso il momento della danza, ha chiesto: “Ma Gianni ti piace tanto questa canzone di Nali vero?”.

Una domanda alla quale l’uomo ha replicato in modo positivo tanto da portare la padrona di casa a chiedergli di coreografare con Brando, tronista del trono classico, la canzone a centro studio.

Il siparietto è diventato subito virale e ha coinvolto tutti i presenti in studio. Sperti ha provato a far ballare tutti e con la sua solita gioia si è mosso in modo unico: “Sto impazzendo, è bellissimo”, ha scritto su X un utente. “Uno di noi, Gianni che adora Annalisa e balla Sinceramente”, “Che coreografia! Ha coinvolto tutti, bravissimo”, “Sta chiaramente spodestando Joey Di Stefano per le coreografie alle canzoni di Annalisa”, hanno aggiunto tanti altri utenti social facendo riferimento, appunto, alla “prestazione” dell’opinionista.

Di seguito anche alcuni post su X di svariati utenti rimasti colpiti dalla danza di Gianni e dalla partecipazione del pubblico in studio:

la sequenza maria che canta – inquadratura dal basso all’alto su gianni che balla e canta – pubblico e parterre in delirio = twitter esplodendo pic.twitter.com/Snk6iU3aRC — edoardo (@edosenzaemoji) February 20, 2024

