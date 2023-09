L’annuncio di Gianni Morandi ai suoi seguaci social. Pausa dai vari network per il noto artista che ha parlato in un video.

Una pausa con una durata non specificata. Gianni Morandi dice stop ai social network, almeno per un po’. Amato e apprezzato anche per le sue interazioni molto frequenti con i vari utenti che lo seguono, l’artista ha deciso di fermarsi per qualche tempo. L’annuncio è arrivato in queste ore con un video condiviso sui vari suoi profili ufficiali ma senza una reale spiegazione.

Gianni Morandi si prende una pausa dai social

“Ciao! Per un po’ vorrei prendermi una pausa sui social. Quindi non mi vedrete su Instagram, su Facebook e su TikTok. Chissà, magari ci fa bene…”. Sono state queste le parole di Morandi in un video che ha subito generato tantissime interazioni e destato un mix tra curiosità e apprensione.

L’artista, come detto anche in precedenza, molto amato e apprezzato proprio per il suo feeling col pubblico, anche social, ha scelto di allontanarsi dalle varie piattaforme ma non ha dato particolari spiegazioni.

Nessun dettaglio riguardo le motivazioni che lo hanno portato a prendere questa decisione ma chiara, invece, la volontà di vivere quotidianamente la sua vita senza alcun tipo di interferenza. Tale scelta pare aver incontrato il favore dei suoi seguaci che gli hanno subito mostrato grande affetto e cordialità. “Certo Gianni, se senti di fare così noi siamo con te”, “Non preoccuparti, ti aspettiamo”, hanno scritto alcuni utenti.

Insomma, a quanto pare non ci saranno ulteriori filmati o foto da parte del cantante nei prossimi giorni. Vedremo se ci saranno nuovi aggiornamenti sull’argomento.

Di seguito il post Instagram del noto artista con le sue parole e anche alcune delle reazioni dei fan nei commenti:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG