Una Myrta Merlino inedita a Verissimo nella prima puntata della nuova stagione. Famiglia, lavoro e aneddoti piuttosto forti per la donna.

Silvia Toffanin e Verissimo sono partiti col botto per la nuova stagione. Tra gli ospiti della prima puntata, la neo conduttrice di Pomeriggio 5, Myrta Merlino. La presentatrice e giornalista ha avuto modo di parlare di diverse tematiche legata al suo lavoro, ma soprattutto di svelare alcuni aspetti inediti della sua vita privata. Dal suo ruolo di madre che l’ha cambiata profondamente, fino all’amore per i figli e il nuovo compagno.

Myrta Merlino a Verissimo: le parole

L’intervista è iniziata, come era prevedibile, sulla nuova avventura iniziata con Pomeriggio 5: “Questa prima settimana di conduzione mi è sembrata lunga un anno. Faccio questo mestiere da tanto tempo, ma quando cambi tutto, pubblico, format, orario, è una prima volta di quelle che non si dimenticano più”, ha raccontato la Merlino. “Ero emozionata, all’inizio avevo la voce rotta e ho capito che stavo entrando in una nuova epoca della mia vita, ho sentito che stavo facendo una cosa grande. E come tutte le persone che si buttano in una nuova avventura ho avuto paura”.

Una paura che la donna ha affrontato e superato, anche forte di quello che la vita le ha riservato nel corso degli anni. In tale ottica, infatti, Myrta ha svelato alcuni dettagli molto privati come la prima maternità.

“Mi sono sposata molto giovane e sono rimasta incinta troppo presto per i miei piani, ma quando ero al settimo mese di gravidanza il mio primo marito ebbe un incidente molto grave con la motocicletta e restò in coma per quasi tre mesi. Perciò ho partorito i miei gemelli da sola, c’erano mia madre e mio padre, e questo è stato un punto di svolta nella mia vita”.

Eppure, la conduttrice si porta dietro sempre una sola paura: “Ho sempre paura di non essere abbastanza presente per i miei figli, la vera grande angoscia quando accetti un impegno del genere”.

Al suo fianco, oggi, a darle una mano in tutto, c’è il suo nuovo compagno, l’ex famoso calciatore Marco Tardelli: “Ci siamo conosciuti in una fase della vita un po’ più avanzata. So che quando lui mi abbraccia, le sue braccia sono il mio posto e quando lo trovi ci vuoi stare per sempre”.

Di seguito anche un post Instagram con parte dell’intervista della conduttrice:

