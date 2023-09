Piccolo giallo al matrimonio di Francesca Ferragni. Seguendo i social, alcuni utenti hanno parlato di un Fedez “scomparso”…

Nozze blindate e non troppo social per Francesca Ferragni e il suo Riccardo Nicoletti che sabato 9 settembre si sono sposati dicendosi il fatidico “sì”. Tutti i presenti i membri della famiglia e anche gli amici più stretti. C’erano ovviamente Valentina e Chiara, le sorelle della sposa e damigelle d’onore. Con loro anche i rispettivi partner tra cui, ovviamente, Fedez. Eppure, proprio la presenza del rapper ha destato qualche dubbio. Al netto della riservatezza dell’evento, qualche immagine social c’è stata ma in tal senso Federico, quasi, “non si è visto” suscitando perplessità e domande da parte dei fan.

Fedez “scomparso” al matrimonio di Francesca Ferragni: la verità

Un Fedez “scomparso”. Questo, in generale, il senso dei quesiti dei fan che si aspettavano di vedere dal rapper, così come dagli altri invitati al matrimonio di Francesca Ferragni, qualche momento delle nozze e del ricevimento.

Invece, Federico è stato inaspettatamente poco attivo e molto meno presente del solito alle attività della famiglia di sua moglie. Dalle stories Instagram di Chiara, infatti, in poche occasioni si è visto suo marito e questo ha generato qualche dubbio. “Che fine ha fatto?”.

A sciogliere ogni possibile rumors e problematica, però, è stato il tempo. Infatti, col passare dei minuti e con l’andare avanti della giornata di festa in casa Ferragni, ecco il cantante riapparire in qualche video e foto. Il rapper si era limitato a mostrare come i suoi figli, Leone e Vittoria, avessero fatto da paggetti, salvo poi restare quasi nell’anonimato.

Una foto pubblicata successivamente da Chiara Ferragni, poi, ha fatto tornare la serenità nei loro fan. “Cognatanza”, ha scritto l’imprenditrice digitale. Nello scatto, anche suo marito che, a questo punto, pensiamo sia solo voluto rimanere in disparte rispetto al solito tenendo un low profile e lasciando la scena, come giusto che fosse, agli sposi.

Di seguito anche un post Instagram con una foto degli sposi e non solo:

