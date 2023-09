Dopo la colazione con Amadeus, ecco la conferma: Gerry Scotti sarà a Sanremo 2024. Lo zio della tv esce allo scoperto con un video…

Una serie foto mentre fa colazione con Amadeus ha scatenato, nei giorni scorsi, i rumors sulla sua possibile presenza a Sanremo 2024 come co-conduttore. Adesso, Gerry Scotti sembra dare conferma della sua presenza alla kermesse musicale, da capire, ancora, in quali vesti. Lo zio della tv, infatti, tramite un divertente video pubblicato su Instagram ha dato a modo suo la “prova” del fatto che ci sarà anche lui all’importante evento del prossimo febbraio.

Gerry Scotti, il video su Amadeus e Sanremo 2024

“Io e Amadeus siamo finiti su tutti i siti, su tutte le pagine di giornale, solo perché due amici, anche di una certa età, si sono presi un caffè insieme. Allora ho deciso di parlare e dirvi la verità, cosa ci siamo detti”, ha esordito Scotti nel filmato.

“In questa foto mi parlava di un dolorino al braccio, lui è pieno di dolori. Ma chi non li ha alla nostra età?! Qui mi chiedeva quanto ho di colesterolo, gli ho risposto 180 ma non lo so se sia così. In questa, invece, mi diceva dei derby (il riferimento è alle fedi calcistiche dei due, Amadeus è interista e lui milanista). Va beh, voleva tanto a chiederlo cosa ci stavamo dicendo? Ve lo avremmo detto”, ha aggiunto.

Ma poi, nella fase conclusiva del video, ecco la parte più importante che sa tanto di conferma a proposito di Sanremo 2024 e del Festival del prossimo febbrario: “A proposito, conoscete un buon albergo a Sanremo che costi il giusto?“.

Insomma, non è dato sapere ancora con quale ruolo ma il buon Gerry sembra proprio che sarà presente all’Ariston. Ora non ci sono più dubbi.

Di seguito anche il video del conduttore condiviso in un post Instagram tra ironia e “prova” sul Festival:

