Giaele De Donà ha rotto il silenzio via social dopo aver annunciato la fine del suo matrimonio con Bradford Beck.

Nei giorni scorsi Giaele De Donà ha annunciato pubblicamente la fine del suo matrimonio con Bradford Beck mentre, nelle scorse ore, ha replicato contro coloro che hanno sfruttato l’intera questione per bersagliarla via social.

“Ho preso io la scelta di allontanarmi da mio marito, quindi quelli che scrivono “Si è svegliato, finalmente”, mi dispiace ma non è andata così. Alcuni pensano che il mio sia stato un matrimonio finto, io non mi stupisco più di nulla”, ha dichiarato Giaele nelle sue stories, e ancora: “Io tornerò alla mia vita, tornerò a lavorare al mio brand. La mia famiglia ha una vita propria, delle carriere in corso e il mio matrimonio con Brad non ha influito. Avete mandato dei messaggi totalmente inopportuni! Ho 25 anni, ho una vita davanti, ho una laurea, ho il mio brand di abbigliamento e non ho paura di affrontare la vita”.

Giaele De Donà: lo sfogo via social

Giaele De Donà non sta affrontando un periodo semplice a causa della sua separazione dal marito Bradford Beck e, pur non avendo voluto svelare le cause del loro addio, ha confessato via social di esser stata lei a prendere questa decisione e, a seguire, si è scagliata contro coloro che l’hanno presa di mira via social.

Nel frattempo sui social è spuntato un commento affilato dello stesso Bradford Beck a una foto in cui si vede Giaele a bordo di un elicottero. “Devi lavorare molto duramente queste settimane eh? Ahahhah. Bene, non c’è motivo per cui non dovremmo divertirci entrambi, penso. Pace!”, si legge nel commento, a cui la stessa Giaele ha replicato scrivendo: “Beh, divertiti ovunque tu sia”. Alla questione seguiranno ulteriori sviluppi?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG