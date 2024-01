Riccardo Fogli si è mostrato su un letto d’ospedale e ha aggiornato i fan dopo aver dichiarato di aver subito un delicato intervento.

Riccardo Fogli si è mostrato in queste ore da un letto d’ospedale e, tramite social, ha aggiornato i fan sulle sue condizioni affermando di aver subito un intervento per un problema al tendine. Tutto sarebbe andato per il meglio, e presto il frontman dei Pooh potrà lasciare l’ospedale. “Ragazzi, intervento andato benissimo”, ha dichiarato via social, e ancora: “Ho avuto solo un piccolissimo intervento al tendine della mano qualche giorno fa”.

Riccardo Fogli come sta: l’intervento

Riccardo Fogli ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo aver subito un delicato intervento ad un tendine che, fortunatamente, sarebbe andato per il meglio. Il frontman dei Pooh quest’anno compirà 77 anni, ma si è detto volenteroso di continuare a lavorare: “Devo vivere ancora un po’ perché voglio proteggere mia figlia piccola. Mio figlio grande lavora, ha trent’anni. Ma la piccola ha bisogno di me ancora. Non ho paura di invecchiare, ma voglio invecchiare con calma. Non voglio lasciare il mondo all’improvviso. Non sono ancora pronto”, ha confessato il cantante in un’intervista al Corriere della Sera.

In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi gli hanno espresso il loro calore e il loro affetto, e sono curiosi di saperne di più in merito alle sue condizioni e al suo stato di salute. Al momento non è dato sapere se Fogli dovrà osservare un periodo di riposo e quando potrà tornare ad esibirsi.

