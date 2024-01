Il settimanale Chi ha lanciato nuove indiscrezioni in merito allo scandalo che ha travolto Chiara Ferragni e Fedez per la falsa beneficenza.

Secondo indiscrezioni esisterebbero delle tensioni tra Chiara Ferragni e Fedez a causa dello scandalo dei Pandori Balocco e per alcune divergenze d’opinione relative alla gestione mediatica della vicenda. Il settimanale Chi in queste ore ha lanciato nuove indiscrezioni sulla coppia, e ha fatto sapere che Fedez riterrebbe direttamente responsabili di quanto accaduto i collaboratori della moglie. Sarà vero? Il rapper per il momento non ha confermato né smentito la vicenda ma, nei giorni scorsi, ha smentito la loro presunta crisi.

Fedez: i collaboratori di Chiara Ferragni

Il settimanale Chi ha lanciato un nuovo gossip sulla coppia formata da Fedez e Chiara Ferragni, e ha fatto sapere: “Non è un mistero che Fedez reputi i collaboratori di Chiara responsabili del polverone che anche lui sta pagando” – si legge sul settimanale, e ancora – “E che non condivida le loro strategie. Si parla di crisi nella coppia, cosa che farebbe gioco soprattutto a chi vuole spostare l’attenzione”.

Al momento il rapper non ha rotto il silenzio in merito alla questione ma nelle scorse ore, in merito alle indiscrezioni sul conto suo e della moglie, ha affermato (rivolgendosi ai giornalisti): “Che sciocchezze che scrivete”. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla questione e si chiedono se lui e Chiara Ferragni romperanno finalmente il silenzio in merito alla vicenda.

