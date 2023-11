Esce allo scoperto Giacomo Urtis tra il fidanzamento ufficiale con un ragazzo etero e la voglia per il futuro di una famiglia.

Un Giacomo Urtis sempre più “al femminile” è stato intervistato da Adnkronos per raccontare la sua trasformazione ma anche per annunciare il fidanzamento recente con un ragazzo e la voglia, in futuro, di maternità.

Giacomo Urtis e la trasformazione

Nel corso dell’intervista a Adnkronos, Urtis ha raccontato la sua trasformazione sempre più al femminile svelando il numero di interventi fatti e i cambiamenti che, ancora, vorrebbe per sé e il suo aspetto.

Spiccano tra i vari passaggi quelli sui capelli lunghi: “Ho fatto una quarantina di interventi però sono tutte cose abbastanza leggere, anzi, vorrei fare un altro lifting perché vorrei essere un po’ più tirato sul corpo ho fatto sei liposuzioni perché togliendo il grasso si vede di più il muscolo. Da settembre dello scorso anno mi sono tolto la barba, ho allungato i capelli e ho iniziato a vedere con mio grande stupore che attraevo gli eterosessuali. Quindi mi piaccio così”.

La conferma, come già anticipato in passato, anche sugli ormoni femminili: “Ho iniziato a prendere un po’ di ormoni femminili ma per ora non intendo operarmi per cambiare sesso e non voglio farmi il seno, poi si vedrà”.

Fidanzamento e voglia di figli

Tra le novità dell’ultimo periodo per il chirurgo dei vip, il fidanzamento che è diventato ufficiale da poco: “Sono anche felicemente fidanzato. Ci siamo conosciuti sui social e il nostro amore è cresciuto piano piano. L’ho notato perché era una persona molto gentile, a differenza di tanti altri uomini maleducati che sui social arrivano a mandarti foto con parti del corpo. Lui invece mi mandava foto sue e mi corteggiava molto. Il mio fidanzato è etero e non era mai andato con un uomo. La sua famiglia all’inzio ha avuto difficoltà ad accettare il fatto che uscisse con me”.

Un fidanzamento che potrebbe portare, in futuro, anche ad una famiglia. Urtis, infatti, ha raccontato di volere dei figli: “[…] Io i figli li farò lo stesso con l’utero in affitto, per fortuna la Comunità Europea ha detto che la legge italiana che nega il riconoscimento dei figli fatti con la maternità surrogata è anticostituzionale perciò basta fare un ricorso”.

Di seguito anche un recente post Instagram del chirurgo dei Vip:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG