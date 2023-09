Il noto chirurgo dei Vip Giacomo Urtis sempre più “al femminile”. Nelle ultime foto, però, è davvero irriconoscibile.

Sempre molto attivo sui social, tra lavoro e provocazioni di ogni genere, Giacomo Urtis torna a far parlare di sé. Questa volta, per dire la verità, sono i commenti ai suoi recenti scatti in giro per Roma a far molto discutere. Infatti, il noto chirurgo dei Vip si è mostrato ancora una volta piuttosto trasformato e ancora più “femminile” del solito attirando pareri da parte di fan ma anche da parte di haters che lo hanno paragonato, probabilmente in modo ironico, ad alcune note conduttrici e donne dello spettacolo.

Giacomo Urtis irriconoscibile: i commenti

“Quanto sei bella Roma”, ha scritto Urtis nell’ultimo contenuto condiviso su Instagram. Nel post, alcune foto di lui in versione uscita notturna con capi di abbigliamento tendenzialmente al femminile.

Per chi segue il chirurgo dei vip, ovviamente, non si tratta di una novità ma in questo caso le reazioni sono state più “violente” e mirate nei suoi confronti perché, a detta di molti, nelle foto sembrava davvero irriconoscibile.

“Non si capisce più chi sia Giacomo, mi dispiace”, ha scritto un utente facendo notare la grande trasformazione avuta dall’uomo negli ultimi mesi. “Sei bellissima Genny”, ha scritto, invece, un altro utente facendo riferimento al nome scelto da Urtis nella sua “versione al femminile”.

Ma come detto, moltissimi altri utenti, degli haters veri e propri, hanno voluto dire la loro: “Pessimo, sei un uomo e si vede. Stop”, “Sembri la Lecciso due”, “Come Paola Caruso o Ilary Blasi”, hanno detto altri con tono ironico.

Dal canto suo, però, il chirurgo è andato avanti per la sua strada senza rispondere. Per ora…

Di seguito anche il post Instagram più recente sotto al quale è possibile leggere tantissimi commenti di ogni genere tra approvazione e dissenso:

