Ospite a Uomini e Donne col fidanzato Alessandro Vicinanza, Ida Platano ha raccontato la loro relazione e non solo.

Non solo trono classico a Uomini e Donne. Nell’ultima puntata andata in onda oggi, per quanto riguarda “gli over” sono stati ospiti di Maria De Filippi, Ida Platano e Alessandro Vicinanza. La coppia, uscita insieme dal programma, sta ancora insieme anche se non mancano alcuni momenti di fragilità, come raccontato dai diretti interessati.

Uomini e Donne, Ida Platano e la storia con Alessandro

Ospiti nello studio di Maria De Filippi, Ida e Alessandro hanno raccontato come stia andando la loro storia d’amore. La coppia sta ancora insieme e, nonostante qualche momento traballante, sembra volersi molto bene, anzi, amarsi.

“Siamo stati parecchio in giro, ci stiamo vivendo davvero tantissimo. Ci sono stati anche dei momenti bassi, come in tutte le coppie. Sotto questo viso d’angelo, c’è dentro un tremendo. Sembra tranquillo e sereno, poi piano piano uno conosce il carattere dell’altro. Ogni tanto se ne va in crisi“, ha spiegato la Platano.

Dal canto suo Alessandro ha replicato: “In questa storia abbiamo sempre avuto un problema, se di problema si può parlare, che è la distanza. Questa distanza, abbiamo cercato di abbatterla con tutte le nostre forze”. Proprio questi momenti di distanza sono quelli che fanno venire le “crisi” a Vicinanza.

Stuzzicata poi dalla padrona di casa, la bella Ida ha anche parlato, solo brevemente, di Riccardo Guarnieri, ex della dama: “Se l’ho sentito? Non l’ho più sentito”, ha precisato la donna. “Ad oggi sono serena e tranquilla e ho una stabilità. Certo, è normale, in una coppia si litiga, si discute. Dopo la mia storia con Riccardo ho capito tante cose, dagli errori si impara e queste cose mi sono servite a provare a non sbagliare ancora. Magari prima volevo tutto e subito, volevo creare una famiglia, ho spinto troppo con Riccardo. Ora non faccio più quel genere di pressioni”.

