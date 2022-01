Giacomo Urtis, la liaison con Fabrizio Corona: “Fu un grande amore”

Al Grande Fratello Vip 6 Giacomo Urtis, incalzato dalle domande di Sophie Codegoni, si è lasciato sfuggire di aver vissuto un “grande amore” con un noto volto del mondo dello spettacolo che, in molti, sospettano sia Fabrizio Corona. “È stato anche in carcere”, ha dichiarato Urtis e poi, parlando di un rapporto intimo avuto con la persona in questione:“Io a letto con lui la moglie guardava, poi io guardavo loro”.

Sulla vicenda è intervenuto anche Fabrizio Corona che ha “confermato” in maniera ironica di esser stato proprio il grande amore a cui si sarebbe riferito il chirurgo dei vip. Sui social infatti l’ex Re dei paparazzi ha postato una foto dove si vedono lui e Urtis nell’intento di abbracciarsi e a seguire ha scritto: “Amore mio… grande unico e solo, era un nostro segreto… dai!”. Quale sarà la verità in merito alla vicenda?

Al momento Fabrizio Corona sembra essere felicemente fidanzato con Sara Barbieri, promettente modella ed ex fidanzata di Salmo. Da tempo l’ex Re dei paparazzi è lontano dal piccolo schermo a causa dei suoi guai giudiziari, ma sui social non perde occasione per commentare ciò che accade nel mondo dello spettacolo in tempo reale (spesso attirandosi contro non poche bufere).