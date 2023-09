Compleanno molto speciale per Giacomo Urtis che ha festeggiato con qualche amico nelle vesti di “Jenny”. Sui social le foto.

Un po’ Giacomo Urtis e un po’ Jenny. Il noto chirurgo dei Vip si sente entrambi e vuole essere lasciato libero di essere se stesso. Ecco allora che sui social, arrivano le foto del suo compleanno trascorso sotto vesti femminili con tanto di coroncina da principessa…

Giacomo Urtis festeggia il compleanno come “Jenny”

Urtis ha scelto di trascorrere la data molto importante del suo compleanno nei panni di Jenny, ovvero la sua parte femminile. Non è certo la prima volta che il noto chirurgo dei Vip decide di passare una serata “da donna”. In questo caso lo ha fatto per festeggiare il fatto di aver compiuto 46 anni.

Accanto a lui, o lei a questo punto, i suoi amici più cari. Per l’occasione il medico ha scelto di vestirsi sul rosa. Outfit particolare con tutina aderente black con pantaloncini corti. Il look è stato completato poi dalla fascia da miss che porta addosso, una coroncina in testa con la scritta “Happy Birthday” e guanti rosa. Da notare anche un girocollo di Swarovski.

Per la serata, come detto, qualche amico intimo che ha cenato con lui in un ristorante in centro a Roma. Seduti al tavolo, si vede dalle varie stories Instagram Antonella Mosetti, il pr romano Antonello Lauretti, suoi amici storici, Valerio Rossi e Sara Luna. Allo scoccare della mezzanotte, poi, non è poutota mancare la torta con tanto di candeline da spegnere.

Di seguito anche un recente post Instagram del chirurgo dei Vip in versione più “femminile”:

Le parole sulla transizione

Solamente pochi giorni fa, Urtis aveva spiegato a La Zanzara questo suo essere sia uomo che donna: “Sto facendo un percorso di transizione. Se farò anche quell’operazione (al membro ndr)? Per il momento no: sono così. Però sto prendendo gli ormoni”. E ancora: “Mi piaccio sì e funziono così. Chi mi cerca vuole l’uomo femminile, che ha un mercato pazzesco. Parlo di relazioni. Non pensavo e invece è una cosa incredibile. Io ora entro in un ristorante, il 50% degli uomini dentro mi guardano e posso andarci”, aveva detto il dottore.

