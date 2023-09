Nuovi presunti retroscena sul Grande Fratello e sul conduttore Alfonso Signorini che si sarebbe arrabbiato con una concorrente…

Grande Fratello moscio? E allora ecco che arriverebbero delle direttive che, se non rispettate, comporterebbero anche delle reazioni furiose da parte del conduttore. Questo, di fatto, il quadro presentato sui social dall’account X ‘Agent Best’. Secondo tale utente, infatti, a telecamere spente Alfonso Signorini si sarebbe arrabbiato con una concorrente che non avrebbe seguito alcuni “consigli” per creare situazioni d’interesse per il pubblico di Canale 5.

GF, Alfonso Signorini arrabbiato con una concorrente

Da quanto si apprende, quindi, al Grande Fratello si starebbe facendo di tutto pur di creare contenuti e situazioni di interesse per i telespettatori. In particolare l’intenzione pare essere quella di formare delle coppie. In tale ottica, Agent Beast ha spiegato che il conduttore si sarebbe schierato contro una concorrente che, appunto, non si ancora adeguata alle sue direttive.

“Signorini contro una concorrente del Grande Fratello che non si è adeguata alle sue direttive. Sembra una ragazza giovane, non è Grecia Colmenares. Pare e ripeto pare che la motivazione sia che non abbia voluto creare la coppia e Signorini continuerà ad insistere”, ha scritto l’account. E non solo. Pare che l’interessata sia una ragazza “giovane, mora, indisciplinata. Non si è adeguata alle direttive di Signorini, riferiscono che sia molto arrabbiato e nervoso in particolar modo con questa concorrente”.

Si tratta, ovviamente, solo di indiscrezioni e, va detto, sui social è pieno di commenti e ipotesi varie. Molto probabilmente solo il proseguimento del reality potrà rivelare se la “spinta” del presentatore si vedrà o meno.

Per il momento gli appassionati del GF e i sostenitori dei vari concorrenti dovranno limitarsi ad attendere nuovi sviluppi.

Di seguito anche il post social con il riferimento alla reazione del conduttore:

Notizia dell’ultimo minuto

Signorini contro una concorrente del #GrandeFratello che non si è adeguata alle sue direttive 😱

sembra una ragazza giovane non è Grecia Colmenares

Attendendo nuove comunicazioni#GFoffrecords — Agent Beast (@Agent__Beast) September 28, 2023

