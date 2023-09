Primo viaggio in aereo per Diletta Leotta con la sua piccola Aria. Sui social, però, è arrivata una valanga di critiche.

Mamma e figlia in viaggio, chissà, forse per andare dal papà. Parliamo di Diletta Leotta e la sua piccola Aria che nelle ultime ore si sono mostrate in partenza, su un aereo, ma con la destinazione sconosciuta. La conduttrice di DAZN, però, ha ricevuto diverse critiche da parte di qualche haters.

Diletta Leotta, primo viaggio con Aria: la polemica

Sempre molto social, la bella Diletta non ha avuto problemi a mostrare un momento importante della sua vita e di quella della piccola Aria che, a quanto pare, ha affrontato il suo primo viaggio in aereo, dopo solo un mese e mezzo dalla nascita. Mamma Dile e sua figlia si sono imbarcate, forse, con l’intento di raggiungere il papà Loris Karius in Inghilterra e trascorrere del tempo insieme.

I due neo genitori stanno ancora cercando le misure per vivere la loro relazione a distanza ma anche per essere degli ottimi esempi per la piccola. Un primo passo è quello, appunto, di fare degli sforzi e di muoversi a secondo delle varie esigenze.

Un gesto importante quindi ma anche piuttosto contestato. Infatti, dopo aver condiviso una storia su Instagram nella quale si vede Aria osservare il panorama dal finestrino di un aereo, ecco che per la Leotta sono giunte tante critiche.

Molti utenti, come sottolineato da Leggo, hanno preso male la decisione della donna di prendere l’aereo con una bambina così piccola perché potrebbe non trovarsi a suo agio e reagire male al volo e ai rumori.

“Troppo piccola per farla viaggiare”, “Non sono molto convinta che sia l’età giusta per farla andare in aereo”, “Siamo sicuri che la bimba stia bene?”. Tutti appunti e commenti che siamo sicuri la Leotta osserverà e ai quali, magari un giorno, avrà modo di replicare.

Per il momento siamo sicuri che da brava madre, la conduttrice avrà pensato a tutto

Di seguito anche un recente post Instagram della conduttrice DAZN insieme alla figlia:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG