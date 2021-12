La notte nella casa del Grande Fratello VIP porta sempre qualche imprevedibilità, ma se parliamo di Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni tanto imprevedibile forse non è. Tempo fa il “latin lover della mutua” aveva confessato la sua infatuazione per l’ex tronista di Uomini e Donne. I due però nonostante qualche apparente periodo buono, non hanno mai avuto un rapporto idilliaco in quasi 3 mesi di convivenza sotto lo stesso tetto. Nelle ultime settimane Sophie e Gianmaria si erano addirittura allontanati, calcolandosi il minimo indispensabile.

Così fino a questa notte: ieri sera i vipponi si sono divertiti ballando e giocando fra di loro. L’atmosfera allegra provocata dall’aperitivo organizzato in casa ha alzato la temperatura fra Sophie e Gianmaria. “Valeria mi ha detto che mi guardava mentre ballavamo” dice il ragazzo ad Aldo Montano. Lulù Selassiè (amica sia di Sophie che di Gianmaria) si fa complice e così i due si sono ritrovati nello stesso letto.

Vuoi l’aria friccicarella che si respirava, vuoi l’attrazione di Gianmaria (mai venuta meno), la modella e l’imprenditore campano si sono lasciati andare a baci ed effusioni sotto le coperte. La telecamera becca Sophie e Gianmaria, indugia mentre si coprono per non farsi vedere. Passati dei minuti, si scoprono e si vede Gianmaria mentre accarezza teneramente il viso di Sophie.

Scoppia la passione tra Sophie e Gianmaria 🔥🔥🔥 #GFVIP pic.twitter.com/lkWoWo2XfW — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 3, 2021

A confermare il bacio è proprio la diretta interessata che, durante una conversazione con Lulù ha confessato: “Amore, non puoi capire, ho fatto un disastro” lo ha riportato il sito Biccy.it. Si apre un giallo, Sophie è veramente attratta da Gianmaria? Eppure qualche settimana fa pareva esser stata abbastanza chiara quando, chiacchierando con Carmen Russo, Jessica e Manila ha affermato: