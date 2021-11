GF Vip 2021, Katia Ricciarelli contro Miriana Trevisan: interviene Giulia Salemi (video)

Nel corso dell’ultima puntata del ‘GF Vip Party’, condotto assieme a Gaia Zorzi, Giulia Salemi ha criticato aspramente il comportamento di Katia Ricciarelli che, più volte, si è scagliata contro Miriana Trevisan. Tra i motivi che hanno fatto arrabbiare la cantante lirica, il fatto di averla nominata a poche ore dalle confidenze sul proprio privato e il rapporto con Nicola Pisu all’interno del ‘Grande Fratello Vip 2021‘.

La risposta dell’influencer sembra aver descritto perfettamente il clima incandescente in casa tra le due protagoniste del reality di Canale 5:

Katia ha usato parole troppo pesanti per una nomination in un gioco. Ha detto ‘la voglio prendere a sberle, la ignoro, le do una scarpata in testa a quella lì’. L’ho trovato poco opportuno per una donna della sua età e del suo calibro. Non possiamo fare il girl power soltanto quando ci fa comodo, ma dovremmo farlo sempre. E poi Katia che tanto professa l’amicizia mi ha votato la sua cara amica Soleil. Questo la Sorge ancora non lo sa. E Soleil ha detto ‘io in questa casa mi fido solo di Katia, Alex e Manuel’. Alla faccia, la tua amata Katia ti ha votata di nascosto e poi ha fatto la sceneggiata a Miriana. E con questo io odio l’ipocrisia