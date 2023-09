Al Grande Fratello la cantante Fiordaliso ha raccontato per la prima volta il suo dramma e ha commosso i fan con la sua confessione.

Fiordaliso è una delle protagoniste della nuova edizione del GF e, durante la terza diretta dello show, ha raccontato alcuni retroscena della sua vita privata, dall’adolescenza difficile segnata da una maternità prematura (ha avuto il suo primo figlio a 15 anni) alla scomparsa dell’adorata madre, morta mentre era in corso il lockdown per l’emergenza Coronavirus.

“Mia mamma è stata una delle prime vittime di Covid, è stata la cosa più crudele che mi potesse capitare. Volevamo accompagnarla nel suo ultimo viaggio e non mi è stato possibile, come molti italiani. Mia madre prima di morire, un’infermiera ci ha fatto una telefonata, non la vedevo da 15 giorni, è riuscita a dirmi che stava morendo”, ha dichiarato la cantante commuovendo i telespettatori.

Fiordaliso: il dramma al GF

Fiordaliso ha commosso fan e telespettatori raccontando alcuni aneddoti sulla sua vita privata al Grande Fratello e, per la prima volta, ha svelato nel dettaglio i retroscena relativi alla scomparsa di sua madre.

Poco tempo dopo la scomparsa della donna, la cantante si è trovata a fare i conti anche con la scomparsa di suo padre. “Senza mamma sono un po’ persa, ma ho una sorella che mi aiuta come i miei figli. Grazie a lei io sono riuscita ad accudire mio padre. Lui ha fatto una morte bella, si può dire? E’ stato accudito, si è sentito amato, l’ultimo mese è stato il mio bambino, è morto tra le braccia di mia sorella in casa, come voleva lui e questa cosa mi solleva un po’”, ha ammesso durante la diretta tv.

Le sue parole hanno commosso anche il conduttore Alfonso Signorini che, com’è noto, era a sua volta molto legato a sua madre.

