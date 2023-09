Attraverso un post via social Tiziano Ferro ha annunciato la sua separazione dal marito Victor Allen, con cui ha adottato i suoi due figli.

In maniera del tutto inaspettata e con grande dolore da parte dei fan, Tiziano Ferro ha annunciato la fine del suo matrimonio con Victor Allen. Lui e il marito erano convolati a nozze con una doppia cerimonia nel 2019 e insieme, due anni fa, erano diventati genitori di due bambini. Con un doloroso post via social Tiziano Ferro ha annunciato la separazione dall’imprenditore e ha manifestato l’intenzione di concentrarsi unicamente sui suoi figli in questo momento così delicato.

“Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione. L’ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio. In questo momento tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due figli”, ha scritto.

Tiziano Ferro e il marito divorziano: l’annuncio

Con un doloroso post via social, Tiziano Ferro ha annunciato la fine del suo matrimonio con Victor Allen. L’annuncio giunge come un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia, che finora avevano gioito per le splendide notizie che avevano interessato i due negli ultimi anni (dalle nozze all’adozione dei due figli, Margherita e Andres).

Attraverso il suo post via social, il cantante ha affermato che in questo momento sarebbe intenzionato a concentrarsi unicamente sul benessere dei suoi due bambini, e ha specificato che quindi non si recherà in Italia per presentare il suo libro. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi gli hanno espresso il loro calore e il loro affetto e sperano di saperne presto di più.

