Alena Seredova ha scagliato una stoccata contro l’ex marito Gigi Buffon, che la tradì con l’attuale compagna, Ilaria D’Amico.

Alena Seredova e Gigi Buffon si sono lasciati nel 2014 tra grande clamore generale a causa del tradimento di lui con Ilaria D’Amico (che, l’anno prossimo, diventerà sua moglie). Alena Seredova è riuscita a superare la cosa al fianco dell’attuale marito, Alessandro Nasi, e a Verissimo non ha perso occasione per scagliare una bordata contro Buffon affermando:

“Da anni c’è un rapporto di dialogo tra noi. All’inizio mi ero chiusa, era più la delusione, ci ero rimasta male. Oggi sono in una situazione in cui posso solo dirgli grazie: mi ha lasciato lui e mi ha preso una persona che mi rende felice. Sono contenta che le cose siano andate così e credo che tutte e due le parti siano meglio oggi”.

Alena Seredova: la stoccata a Buffon

Oggi Alena Seredova e Gigi Buffon non considerano affatto la loro come una “famiglia allargata”, ma la modella ha confermato che lei e l’ex marito sarebbero riusciti a trovare un equilibrio per il bene di David Lee e Louis Thomas, i due figli avuti insieme.

Oggi entrambi hanno trovato la serenità accanto a nuovi partner, e Alena Seredova quest’anno è convolata a nozze con Alessandro Nasi (padre della sua terza figlia, Vivienne Charlotte). In tanti tra i fan sono curiosi di sapere cosa riserverà il futuro alla coppia e se la showgirl tornerà a parlare della fine del suo rapporto con l’ex calciatore.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG