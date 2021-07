Genoveffa Darone, conosciuta anche con il soprannome Jenny, è la moglie di Lorenzo Insigne. L’attaccante e capitano del Napoli, attualmente, è impegnato con la nazionale azzurra ad Euro 2020, i campionati europei di calcio.

La moglie del calciatore napoletano è nata il 24 settembre 1993. Insigne e Genoveffa si sono conosciuti durante l’adolescenza ma si sono fidanzati molti anni dopo.

Lorenzo Insigne e Genoveffa Darone si sono sposati il 31 dicembre 2012 in una cerimonia che si è tenuta a Frattaminore, provincia di Napoli, paese natale di lei. La coppia ha deciso di convolare a nozze dopo solo sette mesi di fidanzamento. Dopo il matrimonio, sono arrivati due figli: Carmine, nato nel 2013, e Christian, nato nel 2015.

Nel 2019, Jenny Darone ha vissuto un momento di popolarità televisiva grazie a Le Iene Show, programma in onda su Italia 1. Lorenzo Insigne, infatti, è stato vittima di uno scherzo organizzato proprio dalla moglie. Insigne, infatti, molto geloso della moglie, durante lo scherzo, ha avuto una crisi di gelosia quando ha saputo che la moglie avrebbe girato un film contenente molte scene romantiche con un bellissimo attore. Sempre durante lo scherzo, Jenny Darone ha anche finto di assecondare un regista che la stava corteggiando.

In una serie di dichiarazioni riportate da Cosmopolitan, Genoveffa Darone ha svelato il momento in cui è scoccata la scintilla con il calciatore:

Lui veniva spesso a trovarmi nel negozio di famiglia dove lavoravo insieme a mia cugina, ma a far scoccare la scintilla è stata una vacanza con dei nostri amici in comune. Da allora non ci siamo più lasciati.