Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno deciso di godersi una vacanza in Australia e si mostrano più innamorati che mai.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, l’iconica coppia di celebrità, hanno stregato nuovamente il pubblico con la loro ultima avventura romantica a Sydney. La coppi ha scelto la splendida città australiana come sfondo per il loro amore travolgente.

Ma si tratta di un’anticipazione della luna di miele? Ci sono nozze in arrivo? I due sono molto affiatati e sembra proprio che siano pronti per il prossimo passo.

Francesco Totti e Noemi Bocchi verso il matrimonio?

Dopo che Totti ha partecipato alla comunione del figlio di Noemi e i numerosi viaggi insieme, accompagnati dai rispettivi figli, ormai la famiglia allargata ha trovato il suo equilibrio.

Ma è giunto anche il momento del matrimonio? Il grande passo sembra ormai alle porte, ma prima c’è da risolvere la questione della separazione tra Totti e Ilary Blasi.

Mentre Totti e Noemi attendono le prossime sentenze, i due si godono le bellezze dell’Australia, alla scoperta di posti meravigliosi e animali bellissimi allo zoo.

Ma ecco che presto le sorti dell’ex calciatore potrebbero cambiare.

Francesco Totti: la battaglia legale con Ilary Blasi

Nonostante Totti si stia godendo una vacanza rilassante con la sua dolce metà, non tutto è rose e fiori per l’ex capitano della Roma ancora impegnato in un complicato divorzio da Ilary Blasi.

Con l’udienza fissata per il 31 maggio, Totti affronta la battaglia legale con determinazione, supportato dalle testimonianze e dalle prove che potrebbero cambiare il corso della sua vita.

Infatti, solamente pochi giorni fa è stato reso noto che Totti potrebbe fare il nome di un secondo presunto amante dell’ex moglie, che potrebbe cambiare le sorti dell’udienza.

Come si metteranno le cose tra i due? Una volta concesso il divorzio, Totti convolerà a nozze con la sua amata Noemi? Lo scopriremo presto!

