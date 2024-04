Antonella Fiordelisi, concorrente di Pechino Express, causa panico con labbro gonfio. Paura e preoccupazione per la showgirl.

Durante l’ultima puntata di Pechino Express l’emozione è salita alle stelle mentre i concorrenti si sono avvicinati alla semifinale. Tuttavia, il percorso verso la meta non è stato privo di sorprese e tensioni, con uno degli eventi più discussi che coinvolge Antonella Fiordelisi, la concorrente della coppia Italia-Argentina.

Antonella si è presentata all’inizio della tappa con un labbro gonfio, suscitando preoccupazione e agitazione tra gli altri partecipanti. Ma cosa è successo?

Antonella Fiordelisi punta da un insetto

La concorrente ha spiegato di essere stata punta da un insetto, forse un ragno, e di aver visto gonfiarsi tutto il labbro. La sua reazione è stata accolta con sostegno e ammirazione da parte della sua compagna di squadra Estefania Bernal e dal conduttore Costantino Della Gherardesca.

Guarda l’immagine qui sotto.

#fiorde #pechinoexpress 📢 https://t.co/5VolmeFT9S — curiosity (@Curiositylaura) April 26, 2024

“Credo mi abbia punto un insetto, non lo so, forse un ragno, non so bene. Però mi è gonfiato tutto” ha dichiarato la Fiordelisi, continuando però con la sua gara.

Infatti, il presentatore le ha fatto i complimenti per essere stata “Coraggiosissima visto che ti sei presentata comunque qui da noi“.

Antonella Fiordelisi e le sfide di Pechino Express

Nonostante il piccolo incidente, Antonella ha proseguito con la gara.

Le coppie in gara si sono trovate a sfidare le onde dell’Oceano Indiano e a cercare scatti da condividere sui social nelle località più suggestive della costa singalese. Tra le prove affrontate, c’è stata anche quella al Elephant Transit Home nel Parco Nazionale di Undawalawa, seguita da una faticosa salita fino al ponte dei Nove Archi.

La stessa Antonella ha raccontato sui social: “Abbiamo dormito in una casa piena di insetti e ovviamente a chi dovevano pungere i ragni? Non si molla per nulla lo stesso. Siamo arrivate seconde. Si va in semifinale, ma è stata veramente tosta“.

Abbiamo dormito in una casa piena di insetti e ovviamente a chi dovevano pungere i ragni? 🕷️ non si molla una ciuppa lo stesso #fiorde #pechinoexpress — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) April 25, 2024

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG