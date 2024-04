Un nuovo ritiro scuote L’Isola dei Famosi in quest’edizione che sta diventando l’Isola dei Ritiri. Ma cosa sta succedendo?

L’Isola dei Famosi ha subìto un altro duro colpo: l’ennesimo ritiro. Infatti, durante il daytime è stato reso noto che Pietro Fanelli ha abbandonato l’avventura honduregna. Il naufrago ha annunciato la sua partenza durante l’episodio trasmesso su Canale 5, poco prima di Forum, sconvolgendo i concorrenti e gli spettatori.

Quest’ultimo episodio si è aperto con una notizia che ha scioccato tutti: Pietro Fanelli ha deciso di dire addio all’avventura sull’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi: Pietro Fanelli si ritira dal reality

Dopo il clamore suscitato dall’eliminazione di Francesco Benigno, è stato il turno di Fanelli di catturare l’attenzione del pubblico. Le telecamere hanno ripreso l’atmosfera tesa sulle spiagge di Playa Espinada, mentre le parole di addio di Fanelli hanno toccato i cuori dei suoi compagni di avventura.

Nel momento dell’annuncio, Pietro ha espresso il suo rammarico per eventuali incomprensioni e ha augurato ai suoi compagni un’esperienza indimenticabile. In un confessionale, ha poi dichiarato che sentiva che il suo percorso sull’Isola era giunto al termine.

Le parole del naufrago sono state: “Ciao ragazzi, chiedo scusa a tutti per quello che ho detto. Mi dispiace se ho ferito qualcuno. Vi auguro l’esperienza più bella del mondo. Per me è un saluto perché vivo l’esperienza secondo la mia interiorità“.

Isola dei Famosi: televoto annullato

Il ritiro di Pietro Fanelli ha comportato l’annullamento del televoto in corso, con la riapertura delle votazioni per i restanti naufraghi in nomination. La trasmissione ha ufficialmente comunicato che i voti precedenti non saranno considerati validi e che gli utenti che avevano già partecipato al televoto saranno rimborsati.

La trasmissione ha rilasciato il seguente comunicato: “Pietro Fanelli ha deciso di ritirarsi da L’Isola dei Famosi. Il televoto è quindi annullato e verrà riaperto con gli altri cinque naufraghi già in nomination. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato via sms saranno rimborsati“.

