Curioso racconto di Francesco Facchinetti in merito alla famiglia allargata e a come la sua primogenita, Mia, abbia trovato “un nuovo papà”.

Interessante intervista di Francesco Facchinetti a ‘Ciao Maschio’ con Nunzia De Girolamo. Il famoso DJ ha raccontato come sia la sua famiglia, ormai “allargata”, dove tutti si vogliono bene. Il riferimento del “capitano” è al fatto che nel corso della sua esperienza di vita abbia creato, appunto, una famiglia con la prima compagna, Alessia Marcuzzi, da cui ha avuto una figlia, Mia, e successivamente anche con l’attuale dolce metà, Wilma Faissol.

Francesco Facchinetti, la famiglia allargata

Parlando del rapporto avuto con la Marcuzzi, DJ Francesco non ha nascosto che superare la fine della loro relazione non sia stato facile: “Diciamo che quando due persone si separano per me è una sconfitta totale, non sono uno di quelli che pensa meglio non stare insieme… è sempre una sconfitta per il nucleo familiare”, ha ammesso.

Al netto di questo addio, la famiglia avuta in passato e quella attuale hanno trovato un equilibrio e riescono a stare insieme senza problemi: “Siamo tantissimi, fa molto ridere, perché poi Alessia c’ha i suoi ex, io c’ho le mie, insomma un casino di gente… Mio padre, sua moglie, mia madre. Siamo cresciuti così e fortunatamente abbiamo imparato a vivere in questa modalità“.

Il doppio “papà” della figlia Mia

In tutto questo rapporto tra famiglie, Facchinetti ha voluto sottolineare una particolarità molto importante che fa riferimento alla famiglia della Marcuzzi e alla primogenita: “Poi fortunatamente mia figlia Mia ha trovato un nuovo papà, Paolo, che è l’ex compagno, ex marito di Alessia oggi, ma che ancora oggi Mia tante volte chiama ‘papà’ ed è molto presente. Io sono felicissimo”, ha ammesso il DJ e volto tv.

Proprio questa affermazione ha destato interesse nella padrona di casa che ha chiesto: “Mia lo chiama papà?”, e Francesco ha replicato: “Qualche volta, sì, secondo me, l’ha chiamato papà. E chiama me ‘Paolo’. Per me va bene. Sembra un po’ folle come cosa, ma credo che la cosa migliore in una situazione come questa è che il nuovo marito, compagna o compagno, siano persone che amano i tuoi figli e in questo caso io so che Paolo ama mia figlia all’ennesima potenza”.

