La notizia della fine della storia d’amore tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi è di qualche giorno fa. La schermitrice, sempre recentissimamente, è stata paparazzata con Akash Kumar, il modello dagli occhi di ghiaccio (che tanto fanno parlare…), ex concorrente dell’Isola.

Tramite Instagram Stories, l’ex partecipante di Temptation Island ha commentato questa paparazzata, giudicandola un fake (dichiarazioni riprese dal sito Isa e Chia):

Ho visto questo video che gira della mia ex di lei con un altro ragazzo. Quando l’ho visto, mi sono sentito a disagio io per loro per quanto era fake. Non ho mai visto una paparazzata più organizzata di quella: loro, ogni venti secondi, guardavano i fotografi. Mi sono sentito io a disagio per loro.

Come scritto in apertura, Chiofalo e la Fiordelisi si sono lasciati ed è stato lui ad ufficializzare la rottura sui social. Francesco Chiofalo, in quell’occasione, aveva dichiarato di essersi lasciato tranquillamente con Antonella Fiordelisi, augurandole ogni bene ma parlando anche di alcune presunte frecciatine della sua ex.

Secondo Francesco, questa paparazzata con Akash è una mancanza di rispetto nei suoi riguardi:

Non voglio entrare nel merito perché è la mia ex e può fare quello che le pare, come posso farlo anche io. Mi ha dato però fastidio che quando ci siamo lasciati, solo tre giorni fa, ho fatto un discorso molto bello, dicendo che le voglio bene e che per lei ci sarò sempre. Il giorno stesso, lei la sera pubblica delle storie in cui flirta con questo ragazzo. Le avevo chiesto di non lanciarci frecciatine, ma lei mi ha lanciato un’ascia intera. Io sono stato lasciato, ho rispettato la sua decisione. Al massimo potevo fare io questa ripicca. Ci sta che tu frequenti subito un’altra persona ma non farei mai questa mancanza di rispetto verso l’altro.

Francesco Chiofalo, quindi, è convinto che Antonella, nonostante sia stata lei a chiudere la storia, serbi rancore nei suoi confronti: