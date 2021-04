Anna Tatangelo a Verissimo: “Gigi D’Alessio? Oggi siamo sereni”

Anna Tatangelo, ospite, domani, a Verissimo sabato primo maggio, parla per la prima volta della fine della sua storia d’amore con Gigi D’Alessio, durata 15 anni:

Per me è stata una storia importantissima. Rimane la consapevolezza di averci provato c’è stata la fase del fallimento, soprattutto quando ci sono in mezzo dei figli, ma la vita va avanti. Oggi siamo sereni.

L’interprete di Sora è consapevole che la rottura tra due innamorati possa essere dettata da reciproci sbagli:

Dopo un periodo difficile, oggi la cantante sembra aver ritrovato una nuova serenità:

Oggi sono finalmente serena. Non è facile uscire da una separazione così lunga e sofferta con un figlio che fa domande. Bisogna essere sempre pronti ad ascoltare e a non ferire nessuno per tutelare anche l’altra parte. Non è bello danneggiarsi a vicenda.