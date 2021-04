Giulia Salemi: “Pierpaolo Pretelli? Lo stimo come uomo, come padre e come figlio”

Giulia Salemi, intervistata da ‘Il Giorno’, ha rivelato di essere felice e serena, da qualche mese, grazie alla relazione con Pierpaolo Pretelli, conosciuto all’interno del GF Vip. L’influencer, padrona di casa di ‘Salotto Salemi’, ha già conosciuto il figlio e la famiglia del fidanzato e, presto, potrebbero valutare l’ipotesi di una convivenza:

La giovane conduttrice ha trovato nel compagno tutte le qualità che cerca nell’uomo con cui trascorrerebbe tutta la vita:

Ho finalmente trovato un uomo che mi comprende e mi ama per quello che sono. Siamo uno il fan numero dell’altro. Non entriamo mai in competizione, ci divertiamo e ridiamo tantissimo. Lo stimo come uomo, come padre e come figlio. Credo avessimo bisogno l’uno dell’altra.