Francesca Sofia Novello, il pancione senza veli: la foto conquista i fan

Francesca Sofia Novello è pronta a dare un bebè al suo compagno, Valentino Rossi, e la gravidanza ha reso se possibile la modella ancora più radiosa. Sui social è stata la stessa Novello a condividere con i fan alcuni scatti seducenti su pellicola dove la si vede posare col pancione e senza veli. Le foto hanno fatto il pieno di like da parte di fan, amici e colleghi, impazienti di saperne di più sulla gravidanza e su quella che sarà la sua prima figlia.

Lei e Valentino hanno già scelto il nome della bambina ma, per il momento, hanno preferito tenerlo top secret. La modella ha confessato che all’inizio della gravidanza non sarebbe stato facile per lei accettare il cambiamento ma ha anche rivelato di essere più felice che mai: “Quando abbiamo scoperto che saremmo diventati genitori ho pianto per alcuni giorni, all’epoca non mi sentivo pronta, ma presto ho cambiato idea. Attualmente sono al settimo cielo. La piccola si muove in continuazione, sento i suoi “calcetti” già dal quinto mese di gravidanza”, ha affermato. Lei e Valentino hanno annunciato di essere in attesa di una bambina con un simpatico post condiviso via social a agosto 2021, all’indomani del ritiro del celebre campione dalla motoGp.