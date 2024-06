I rumors sulla fine del loro matrimonio, i litigi e gli screzi: Francesca Pascale e Paola Turci hanno deciso di parlare apertamente.

Cosa sta succedendo al matrimonio di Francesca Pascale e Paola Turci? Le voci di queste ultime ore erano state abbastanza critiche: crisi o addirittura fine delle nozze. Le cose, però, potrebbero non stare esattamente così vista la replica alle indiscrezioni arrivata adesso da parte delle dirette interessate che con poche parole hanno rotto il silenzio.

Francesca Pascale e Paola Turci, i rumors sul matrimonio

“Dopo Totti-Blasi, Bonolis-Bruganelli, Amendola-Neri, Fedez-Ferragni, la corona del rosario delle coppie scoppiate rischia di allungarsi di un altro grano: dopo cinque anni, il matrimonio di Francesca Pascale e Paola Turci sarebbe giunto in prossimità del capolinea”. Sono state queste alcune delle primissime parole riguardo la coppia da parte di Dagospia a far ipotizzare la fine delle nozze da parte delle due donne.

Ma non solo. Il noto media, sempre piuttosto informato, aveva anche spiegato l’origine di questa crisi: “Da almeno un anno l’entourage della coppia sussurra di crisi, scazzi, allontanamenti, litigi e ripicche, del tipo: a Belve, il fuori onda del ‘corteggiamento’ della scugnizza alla Fagnani non sarebbe stato granché gradito dalla Turci”, il commento.

La replica

Ma le cose stanno davvero così? Forse no. Infatti, al Corriere della Sera, la Turci, a nome della coppia, ha voluto rompere il silenzio e lasciare un commento piuttosto chiaro: “Io e Francesca preferiamo non commentare sciocchezze basate sul nulla“. Insomma, nessuna conferma della crisi. Anzi, per la cantante si tratterebbe di sciocchezze senza alcun fondamento. Staremo a vedere se le due vorrà sbilanciarsi di più nei prossimi giorni o se Dagospia vorrà ulteriormente replicare. Va detto che il media è sempre stato piuttosto avanti nel dare notizie di questo tipo. Che ci abbia preso anche in questo caso?

