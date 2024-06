Dopo il primo docufilm sulla storia con Totti e la fine del matrimonio, Ilary Blasi starebbe girando ‘Unica 2’, la seconda parte dell’opera.

Nuovo progetto per Ilary Blasi che starebbe girando il secondo capitolo della sua storia “contro” Francesco Totti. Sembra, infatti, che la conduttrice, durante il weekend, sia stata pizzicata in compagnia di alcune amiche e della sorella per le riprese di ‘Unica 2‘, ovvero il proseguimento dell’opera che ha avuto successo su Netflix pochi mesi fa.

Ilary Blasi fa il bis: nuovo docufilm in arrivo

Weekend di relax nelle Isole Pontine? Sì, ma non solo. Pare, infatti, che Ilary Blasi abbia trascorso questi ultimi giorni in compagnia di sua sorella e di alcuni amici con un altro scopo. Quale? Girare la seconda parte del suo docufilm. Quello dedicato alla sua storia, ormai finita, con Francesco Totti. A svelarlo è stato Today che ha avuto modo di parlare con alcune fonti.

“Fonti presenti sull’isola hanno riferito a Today che insieme a Ilary non c’erano solo sua sorella Melory, l’amica Giorgia Lillo Lori – moglie di Angelo Marrozzini, cugino di Francesco Totti, rimasta molto vicino all’ex moglie del Pupone nonostante il legame di famiglia – e altre due care amiche, ma anche un’intera troupe, macchine da presa e mezzi cinematografici”, si legge. Pare che tutti fossero impegnati in un lavoro “top secret”.

La confidenza

Come riportato sempre da Today, “qualcuno della crew ha lasciato intendere che erano lì per le riprese di Unica 2, finora ancora mai annunciato”. A quanto pare, quindi, nel futuro della Blasi ci sarebbe il secondo capitolo del docufilm Netflix. Dopo il primo film e il libro ‘Che stupida‘, la conduttrice avrebbe quindi altre cose da raccontare sull fine del suo matrimonio e, forse, anche della battaglia legale con l’ex capitano della Roma. Staremo a vedere se sarà davvero così o arriveranno delle smentite.

