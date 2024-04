Francesca Pascale è ospite a Belve e durante l’intervista attacca Marta Fascina, ultima compagna di Silvio Berlusconi. Scopri cos’ha detto!

Francesca Pascale ha fatto scalpore con le sue rivelazioni durante la sua prima intervista televisiva a Belve, nella puntata che andrà in onda martedì 30 aprile. L’ex compagna di Silvio Berlusconi non ha risparmiato frecciate e svelato retroscena su paparazzi politici e nozze finte.

Tra le dichiarazioni più scottanti non mancano gli attacchi all’ultima compagna del Cavaliere, Marta Fascina. Ma ecco che cosa ha dichiarato.

Francesca Pascale a Belve: svelati i retroscena sui paparazzi

Durante l’intervista con Francesca Fagnani, la Pascale ha puntato il dito contro paparazzi politici che hanno immortalato momenti intimi della sua vita. Ha rivelato che le foto con Paola Turci sono state fatte da una persona di Forza Italia, vicina all’area sovranista, con l’intento di danneggiarla.

“Le foto paparazzate con Paola Turci? Fatte fare da una persona vicino a Berlusconi, di Forza Italia, vicina all’area sovranista, che mi ha sempre particolarmente odiata” rivela.

Ha, poi, aggiunto: “Erano mandati da una persona vicinissima a Matteo Salvini che voleva regalare tutto il pacchetto di Forza Italia a Salvini. Io questa cosa la sopportavo malissimo. C’e’ stato un disegno ben preciso per fare di me un problema da risolvere e quindi mi ha seguito e hanno infranto le regole della morale per farmi male“.

Ma il vero attacco è quello che riserva a Marta Fascina.

Francesca Pascale contro Marta Fascina: “Certe sciocchezze non le avrebbe mai fatte”

Sul mancato matrimonio con Berlusconi, la Pascale ha dichiarato: “No, affatto, non ho mai sentito la voglia di sposarmi, anche perché poi magari mi sposava ed era finto e francamente piuttosto che finto, meglio niente“.

Poi arriva la frecciatina: “Berlusconi era lucido, certe sciocchezze non le ha mai fatte con me“. Una stoccata alle finte nozze con l’ultima compagna dell’ex premier Marta Fascina.

Quest’ultima risponderà all’attacco?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG