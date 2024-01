Durante il programma “Viva Rai2”, Fiorello ha scherzato sull’invito pubblico di Amadeus affinché Sinner partecipi a Sanremo.

La possibile partecipazione di Jannik Sinner al Festival è un tema molto discusso in questi giorni, in attesa dell’inizio dell’edizione in programma per il 6 febbraio. Dopo la vittoria agli Australian Open della scorsa domenica, Amadeus ha chiamato ufficialmente il campione italiano a prendere parte a Sanremo tramite un video trasmesso al Tg1 e pubblicato sui social.

La sua presenza all’Ariston non è ancora stata confermata, ma il l’invito pubblico di Amadeus è stato oggetto di scherno da parte di Fiorello. “So già che quando Sinner andrà al Quirinale, a un certo punto, sotto la divisa di un corazziere verrà fuori Amadeus per convincerlo a venire a Sanremo“, ha esordito il conduttore.

La gag di Fiorello su Sinner

Fiorello, nel corso della diretta di “Viva Rai2” si è rivolto direttamente al tennista: “Jannik, io posso capire quello che ti sta succedendo, Amadeus ti ha puntato e non ti mollerà fino a quando non dirai di sì. So cosa si prova quando fa così. Sinner io so che tu sarai a Sanremo, andrà così, sarai lì in Val Pusteria e mentre mangiate canederli vedrete uno che arriva dalle nevi, è Amadeus che ti convince a venire a Sanremo“.

Sinner salirà sul palco dell’Ariston?

Per quanto riguarda “l’operazione Sinner” a Sanremo, sembra sempre più vicina al compimento, almeno stando agli eventi delle scorse ore. Il tennista, infatti, nonostante fosse iscritto, non parteciperà al torneo 250 di Marsiglia, che si svolge proprio nella settimana di Sanremo.

Il direttore del torneo ha spiegato che Sinner sarà impegnato in una serie di eventi sociali e mediatici, un segnale che sembra dare conferma proprio della sua partecipazione a Sanremo. Tuttavia, Sinner stesso non si è nascosto e ha risposto chiaramente: “Conoscendomi, io non ci andrei. Canto malissimo e ballo peggio: sono negato. Qui a Melbourne hanno provato a farmi intonare lo jodel… Lasciamo perdere! Devo giocare a tennis, io“.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG