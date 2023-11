Al Grande Fratello, momento “confessione” tra Fiordaliso e Vittorio Menozzi. Si parla di amore e… di Beatrice Luzzi.

Un consiglio da mamma o da sorella maggiore. Al Grande Fratello, Fiordaliso ha deciso di dare una mano a Vittorio Menozzi in tema “amore”. Il ragazzo, infatti, si è molto avvicinato a Beatrice Luzzi ma la situazione, specie in un reality show, potrebbe non essere proprio il modo migliore per intraprendere una relazione o innamorarsi.

Fiordaliso avvisa Vittorio: le parole al GF

Momentaneamente in disparte rispetto al resto dei concorrenti della Casa, Fiordaliso e Vittorio hanno avuto un momento per parlare. In particolare la cantante ha voluto provare a dare qualche consiglio al giovane ragazzo. “A te piacciono le donne grandi, abbiamo deciso”, ha spiegato la donna facendo riferimento alla Luzzi e al fatto che il giovane e l’attrice si siano avvicinati molto nell’ultimo periodo.

“Ci vai d’accordo, lo vedo. Non è che ti stai prendendo una sbandatina? Guardami!”, ha proseguito la cantante. E poi, al netto dei “no” del giovane. “Guardami, lo vedo. Non farlo Vitto”.

Dal canto suo Menozzi ha replicato: “Mi piace molto l’idea di una persona che ha saputo farmi tirare fuori un po’ di cazzimma. No, no, ok? Mi ci sono avvicinato perché è una persona che mi ha capito, e mi ha anche spinto”.

“Sei troppo un folletto per me, lei è più libera di me di testa, lei va oltre, va oltre qualunque età, qualunque cosa, lei ti capisce, va oltre. Io sono più tedesca di lei, lei ti vede come un figlio, questo sicuro, ma lei è più libera di me”, ha allora aggiunto Fiordaliso per cercare di mettere in guardia, si fa per dire, Menozzi.

Il ragazzo ha quindi rassicurato ancora l’amica e compagna di reality: “Io ho la testa molto sulle spalle, a me piacciono i caratteri forti. No zia, no, innamorarsi è una cosa diversa”. Dal canto suo la cantante è rimasta del suo pensiero parlando di “innamoramento” e poi di “incottamento”.

Di seguito anche un post su X che riguarda la Luzzi e Vittorio:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG