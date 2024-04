Fedez è vittima dello scherzo della preside di Leone. Il rapper si presenta a scuola vestito di giallo, ma è l’unico! Scopri di più!

Fedez si diverte con i figli Leone e Vittoria a Milano, mentre Chiara Ferragni è volata a Los Angeles. Le storie su Instagram raccontano una mattinata piena di sorrisi, ma anche scherzi inaspettati. Infatti, il rapper, seguendo indicazioni di un presunto “sport day”, è andato alla scuola del figlio Leone vestito di giallo. Ma la sorpresa arriva quando scopre di essere l’unico.

Si è trattato di un malinteso o di un divertente scherzo da parte della preside nei confronti del rapper?

Fedez: il dress code Teletubbies

Nella mattinata del 30 aprile, Fedez ha pubblicato alcuni momenti di divertimento insieme ai figli. Poi si mostra mentre sfoggia un outfit caratterizzato dal colore giallo. “Oggi, sport day di Leone e non so perché ma mi hanno detto di vestirmi tutto di giallo” spiega il rapper.

Poi continua: “Io spero che anche gli altri genitori siano vestiti di giallo perché sennò sembro tipo un Teletubbies… Pensate se è uno scherzetto perché magari sto sulle pa*** alla preside e mi ha detto di vestirmi così come tutti, ma in realtà solo io sono vestito così…“.

Fedez: l’amara scoperta fuori dalla scuola

Una volta giunto davanti alla scuola di Leone, il rapper fa l’amara scoperta. “Non ci credo, nessuno è vestito di giallo, ma mi hanno preso per il cu**! Ma com’è possibile?“.

Sarà stato vittima di uno scherzo da parte della scuola di Leone?

Intanto Fedez nella storia Instagram successiva si mostra di fronte agli altri genitori, con la scritta: “Vestitevi di giallo, mi raccomando“.

Insomma, una piccola disavventura per il rapper che non perde occasione di far sorridere i suoi fan anche nelle situazioni più strane. Sarà stato davvero uno scherzo ideato dalla preside?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG