Dopo il grande spavento dei giorni scorsi, Fedez si rimette a lavoro. Il rapper ha annunciato la ripartenza con alcune attività.

Un primo passo per tornare alla normalità. Fedez è pronto a rimettersi a lavoro e sui social ha annunciato di aver ripreso le registrazioni del suo podcast ‘Muschio Selvaggio’. Dopo l’emorragia interna dovuta alle due ulcere e il grande spavento vissuto, il rapper sembra essersi ripreso o, per lo meno, aver superato la fase peggiore.

Fedez torna a registrare Muschio Selvaggio

Quattro giorni fa le dimissioni dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano dopo ben 8 giorni di ricovero, ora il ritorno alle normali attività, comprese quelle di lavoro. Per Fedez è un lento rientro alla routine ma che conferma come le sue condizioni siano in netta ripresa.

Sui social, il cantante, marito di Chiara Ferragni – anche lei tornata al 100% operativa con il lavoro -, ha mostrato come stesse per iniziare le registrazioni di una puntata di Muschio Selvaggio, il suo famoso podcast.

Per Federico, quindi, un ritorno a lavoro graduale: “Si riparte”, ha scritto nelle stories su Instagram. Il rapper dovrà piano piano provare a fare passi in avanti anche perché alla fine del mese dovrebbe farsi trovare pronto, salvo sorprese, per la fase live di X Factor, famoso programma musicale nel quale è giudice.

Ad ogni modo le premesse per vederlo al suo posto ci sono tutte.

Di seguito anche il post Instagram di alcuni giorni fa quando era tornato a casa dopo 8 giorni di ricovero in ospedale:

