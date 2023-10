Continua il tour europeo di Barbara D’Urso che dopo Londra ha deciso di visitare Parigi e incantare tutti col suo look.

Dopo essere stata, probabilmente per lavoro, a Londra, Barbara D’Urso non è ancora tornata in Italia o se lo ha fatto si è concessa, in queste ore, una tappa extra, di nuovo all’estero. Dove? In Francia, a Parigi, dove si è mostrata in tutto il suo splendore incantando tutti in minigonna e tacchi a spillo.

Barbara D’Urso, tacchi a spillo e minigonna: boom di like

Sebbene i suoi ultimi post Instagram siano stati per dire “Arrivederci” a Parigi, la bella Barbara ha comunque fatto il pieno di like e commenti. In particolare per il suo outfit davvero azzeccato che ne ha esaltato il fisico ancora giovane e tonico.

La conduttrice, ex Pomeriggio 5, si è fatta vedere con un cappello in testa ma soprattutto con tacchi a spillo e minigonna ad esaltarne le gambe e tutto il corpo. A completare il look, oltre alla camicia bianca e agli occhiali da sole, soprattutto un paio di calze nere molto sensuali che sembra proprio abbiano “graffiato” i suoi seguaci.

Moltissimi utenti, infatti, hanno riempito Carmelita di complimenti: “Sei bellissima”, “Una ragazzina”, “Una ventenne, tanta invidia, complimenti”. Questo alcuni dei commenti che possono essere letti sotto alle foto della presentatrice.

Altri utenti, invece, hanno sottolineato come la donna manchi nei palinsesti televisivi dopo l’addio a Canale 5 e a Pomeriggio 5: “Perché non torni Barbara”, “Ci manchi tanto”, “Sei la migliore, ora tutti ti vogliono”.

Insomma, la D’Urso sa farsi apprezzare sotto ogni aspetto e anche dalla Francia è riuscita a fare il pieno di like.

Di seguito anche il post Instagram di Carmelita che ha suscitato una valanga di commenti da parte dei suoi seguaci, estasiati dalla bellezza della conduttrice:

