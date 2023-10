Giornata di confessioni per Elettra Lamborghini che ha svelato di avere dei problemi col sonno notturno. Ecco cosa le sta succedendo.

Tornata ad essere molto social dopo una breve periodo di assenza per festeggiare l’anniversario di nozze col suo Afrojack, Elettra Lamborghini ha raccontato in queste ore al proprio pubblico di Instagram di essere alle prese con qualche problema notturno. In particolare col sonno. La cantante, infatti, ha svelato di sdraiarsi a letto ma di non riuscire veramente a dormire in quanto presa da mille pensieri.

Elettra Lamborghini, i problemi di sonno la notte

Con una serie di stories su Instagram, la bella Elettra ha spiegato, come sempre con grande simpatia e autoironia, di avere dei problemi di sonno durante la notte. In particolare, a quanto sembra, la cantante soffre di iperattività, cosa che la porta ad avere mille pensieri e, di conseguenza, a diverse problematiche nel dormire.

“Buongiorno al pubblico maschile e femminile, vi devo parlare di una cosa”, ha esordito la ragazza. “Ultimamente sto avendo problemi di sonno. Cerco di andare a letto ma inizio a pensare a tantissime cose e non vedo l’ora che il giorno dopo inizi. Conto letteralmente i minuti affinché la giornata inizi”.

La donna ha spiegato di aver provato ad informarsi su questa problematica che la affligge: “Ho un po’ indagato e si chiama iperattività. Non so esattamente il termine giusto però. Adesso quando vado a letto sto facendo alcuni esercizi di respirazione e dopo un po’ mi addormento ma scalpito affinché la giornata inizi. Quindi mi sveglio alle sei, guardo il muro e non vedo l’ora di fare cose. Che poi alle sei mica c’è tanto da fare…”, ha concluso con la solita simpatia.

Nelle stories successive, poi, eccola col suo amato cavallo e pronta a mettersi in sella per una giro. Insomma, al netto delle problematiche notturne, le attività del giorno “compensano” alla grande.

Di seguito anche un tenero post recente su Instagram dell’ereditiera e suo marito:

