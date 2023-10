Non solo in casa, ma anche a lavoro. Chiara Ferragni ha una nuova cabina armadio immensa e la presenta ufficialmente ai suoi seguaci.

Il peggio è passato in casa Ferragnez dopo le dimissioni di Fedez che, ora, sembra stare meglio. E allora ecco che anche Chiara Ferragni è tornata a lavoro dove ha inaugurato, si potrebbe dire, una nuova immensa cabina armadio. Ebbene sì, perché la nota influencer e imprenditrice ha deciso di avere un posto tutto per sé non solo in casa ma anche in ufficio…

Chiara Ferragni, maxi cabina armadio in ufficio

Attraverso alcune stories su Instagram e con un post, la Ferragni ha voluto condividere con i suoi seguaci la novità presente in ufficio. Come detto, si tratta di una immensa cabina armadio già ben rifornita di tutto il necessario: “Benvenuti nella mia nuova cabina armadio in ufficio. Telese Arredo ha fatto un ottimo lavoro con il design e non potrei amare di più questo posto. E’ il sogno di ogni ragazza della moda che diventa realtà”.

Come è possibile vedere dalle immagini dell’influencer, la bella Chiara ha voluto una cabina armadio decisamente grande. Anche se non sono note le misure, sembra che la stanza sia di molti metri quadrati. All’interno sono appesi tanti vestiti di ogni genere, sia sportivi che eleganti. Si vedono tantissimi paia di scarpe e, allo stesso tempo, pure parecchie borse. Sono presenti anche un manichino e un divano.

Gli spazi sembrano essere studiati alla perfezione e spicca anche un imponente specchio nel quale la donna, o chi per lei, potrà vedersi per provare ogni look possibile ed immaginabile.

Inutile raccontare dei tantissimi messaggi ricevuti al contenuto della Ferragni. Molti sono rimasti stupiti in positivo e si sono voluti complimentare con lei. Altri, invece, hanno preferito criticare, come al solito. Per Chiara, però, possiamo dire “tutto nella norma”.

Di seguito anche il post Instagram dell’imprenditrice digitale:

